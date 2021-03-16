Элтон Джон обвинил Ватикан в лицемерии из-за позиции по гей-бракам

Британский певец Элтон Джон обвинил Ватикан в лицемерии после того, как Конгрегация доктрины веры (CDF) напомнила о греховности гей-браков. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Артиста удивила позиция католической церкви. «Как Ватикан может отказываться благословлять однополые браки, называя их греховными, но при этом с радостью получать прибыль от вложений миллионов в "Рокетмен" — фильм, в котором прославляется мое счастье от брака с Дэвидом [Фернишем]? #Лицемерие», — написал исполнитель.

В июне 2019 года в прокат вышел фильм о жизни Элтона Джона «Рокетмен». Из российской версии картины исчезли эпизоды, в которых присутствуют поцелуи и постельные сцены с геями, а также фрагменты с наркотиками. В компании «Централ Партнершип», занимающейся прокатом фильма, заявили, что кадры были вырезаны «для соответствия картины законодательству Российской Федерации». Музыкант раскритиковал подобное решение, заявив, что оригинальная версия картины правдиво отражает его экстраординарную жизнь.