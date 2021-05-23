Для папы римского изготовят экологичный папамобиль за три миллиона рублей

Компания-производитель электромобилей Fisker специально для папы римского Франциска изготовит папамобиль почти за три миллиона рублей. Таким образом фирма хочет поддержать стремление главы Ватикана заботиться об экологии, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что электромобиль будет полностью изготовлен из переработанных материалов, в частности, пластиковых бутылок. «Я вдохновился, прочитав, что папа Франциск очень внимательно относится к окружающей среде и влиянию изменения климата на будущие поколения», — заявил соучредитель компании Хенрик Фискер.

21 мая Фискер в своем Twitter сообщил, что провел с папой римским частную аудиенцию, на которой презентовал ему проект нового папамобиля. Он будет представлять собой внедорожник, способный проехать на одном заряде до 560 километров и оборудованный стеклянной куполообразной крышей, которая позволит Его Святейшеству привествовать верующих.

Массовая продажа такой модели электромобилей начнется в 2022 году. Цена на них будет стартовать от 2,8 миллиона рублей (37,5 тысячи долларов).

В марте текущего года глава католической церкви Франциск предсказал новый всемирный потоп из-за изменений климата. По словам папы римского, если лидеры разных стран не отреагируют на происходящее, — в частности, таяние ледников и изменения температур — мир ждет катастрофа.