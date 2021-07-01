Ким Кардашьян приехала в Ватикан в откровенном наряде и была пристыжена в сети

Пользователи сети пристыдили американскую телезвезду Ким Кардашьян за откровенную одежду во время визита в Ватикан. Об этом сообщает Page Six.

40-летняя знаменитость приехала в резиденцию Папы Римского в компании супермодели Кейт Мосс и ее 18-летней дочери Лилы Грейс. В качестве наряда Кардашьян выбрала облегающее белое платье Barragan из кружева с оголенными плечами, а также вырезами на спине и бедрах. Свой образ она дополнила босоножками и солнечными очками в стиле 90-х.

Отмечается, что согласно правилам дресс-кода, посетителям запрещено появляться в ватиканском комплексе в топах без рукавов или с декольте, а также шортах и юбках длиной выше колен.

Поклонники сочли внешний вид телезвезды неподобающим для поездки в Ватикан и раскритиковали ее в Twitter. «Ты совсем потеряла достоинство? Мы понимаем, что тебе чужды правила приличия, но зачем демонстрировать свои формы в Ватикане? Это просто неуважение», «Ты пренебрегаешь элементарными нормами этикета и оскорбляешь чувства верующих», «Ты пользуешься своей известностью даже в святом месте. Стыдно, Ким», — писали они.

Сама Кам Кардашьян пока никак не ответила на претензии юзеров.

Ранее в июне Ким Кардашьян поделилась кадрами в облегающей одежде и была пристыжена за беспорядок на заднем фоне. Телезвезда снялась в двух нарядах, позируя в одной из комнат собственного дома. В кадр также попали разбросанные повсюду вещи: раскрытый чемодан, множество пакетов, лежащая на полу одежда, сумки и коробки на диване.