Ким Кардашьян пристыдили в сети за беспорядок на заднем фоне нового снимка

Американская предпринимательница Ким Кардашьян поделилась кадрами в облегающей одежде и была пристыжена за беспорядок на заднем фоне. Соответствующие кадры и комментарии появились под постом на ее странице в Twitter.

40-летняя знаменитость снялась в двух нарядах, позируя в одной из комнат собственного дома. На первом фото она в сером платье по фигуре длины макси и бежевых ботинках на каблуках. На втором снимке Кардашьян стоит боком к камере в темно-серых легинсах, топе грязно-голубого оттенка и босоножках на каблуках. В кадр также попали разбросанные вещи телезвезды: раскрытый чемодан, множество пакетов, лежащая на полу одежда, сумки и коробки на диване.

Твит набрал больше 44 тысяч лайков. Многие пользователи сети критиковали предпринимательницу за неряшливость. «Если бы моя комната выглядела так, меня бы называли грязнулей», «Окей, выглядишь хорошо. А теперь покажи помощницу, которая будет убирать раскиданную одежду и вещи с пола», «Беспорядок на фоне разрушил весь снимок», — негодовали они.

В мае Ким Кардашьян снялась в купальнике рядом с 86-летней бабушкой и рассмешила фанатов. На фото телезвезда позирует в бикини черного цвета и крупных солнцезащитных очках. При этом пожилая бизнесвумен Мэри Джо Кэмпбелл сидит рядом с ней на стуле в светлых брюках, рубашке и соломенной шляпе.