Ким Кардашьян снялась в бикини рядом с 86-летней бабушкой и рассмешила фанатов

Американская предпринимательница Ким Кардашьян снялась в купальнике вместе с бабушкой и развеселила поклонников. Соответствующий снимок появился в ее Twitter-аккаунте.

На размещенном кадре телезвезда позирует в бикини черного цвета и крупных солнцезащитных очках. При этом 86-летняя бизнесвумен Мэри Джо Кэмпбелл сидит рядом с ней на стуле. Ее запечатлели в светлых брюках и рубашке, а также соломенной шляпе с белой лентой. «Моя милая MJ», — подписала пост Кардашьян.

Пользователей сети рассмешила публикация знаменитости, о чем они принялись писать в комментариях. «У Ким есть другие наряды, кроме купальных костюмов?», «Зачем фотографироваться с бабушкой в бикини? Это очень странно», «Я поставлю этот странный снимок на заставку телефона», «Только Ким могла признаться в любви бабушке под фото в купальнике», «Какие же Кардашьян странные», — высказывались фанаты.

В декабре 2019 года предпринимательница Крис Дженнер выбрала для своей матери ботокс в подарок на Рождество. Выяснилось, что бизнесвумен приняла участие в съемках рекламы компании Botox Cosmetic, после которой решила подарить Мэри Джо Кэмпбелл подарочный сертификат на процедуру ботокса.