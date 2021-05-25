В серьгах Ким Кардашьян увидели оскорбление религии целого народа

Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян поделилась кадрами из новой фотосессии для рекламы собственного косметического бренда KKW Beauty и разозлила индийских пользователей сети. Соответствующая дискуссия развернулась под публикацией знаменитости в Twitter.

Так, на одном из кадров 40-летняя звезда позирует в красном облегающем наряде, состоящем из топа с декольте, юбки из полупрозрачного материала, а также кардигана с узорчатым принтом и меховым воротником. Образ Кардашьян дополнили крупные серьги со стразами, на которых выведен индийский символ Ом, считающийся священным в индуизме (сакральный звук, «слово силы», которое часто используется в практиках йоги и медитации).

Подписчики из Индии увидели в наряде телезвезды оскорбление религии целого народа. «Остановите культурную апроприацию индийской культуры. Что с твоими серьгами, подруга?», «Хотела бы я верить, что люди, которые используют эти символы, испытывают к ним такое же благоговение, как и его первоначальные создатели», «Сними эти серьги, наша культура — не твоя эстетика. Поумней», «Хватит проявлять неуважение к чужой культуре ради своей крутизны», — высказывались они.

Ранее в мае во внешности младшей сестры Ким Кардашьян в рекламе текилы увидели оскорбление целого народа. 25-летняя супермодель Кендалл Дженнер опубликовала в соцсетях фото и видео со съемок рекламной кампании собственного алкогольного напитка в Мексике. На одном из кадров она позирует рядом с лошадью в ковбойской шляпе, белой футболке, зеленой рубашке в полоску и синих джинсах. Подписчики обругали звезду за то, что ее образ был основан на стереотипах о мексиканских фермерах.