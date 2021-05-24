Джастин Бибер сбрил волосы из-за обвинений в оскорблении целой расы

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер побрился налысо после упреков пользователей соцсетей об оскорблении негроидной расы. Об этом сообщает портал Lad Bible.

27-летний певец поделился в Instagram селфи, на котором он запечатлен с новой прической вместе со своей супругой, супермоделью Хейли Бибер. «Счастливого воскресенья», — подписал знаменитость пост, который набрал почти пять миллионов лайков.

Перемены во внешности Бибера удивили поклонников, и они принялись писать об этом в комментариях. «Наконец-то!», «Я так и знал, что ты побреешься налысо после дредов», «Так намного лучше!», «Спасибо, что избавился от дредов», — высказывались они.

Журналисты издания связывают смену имиджа Бибера с тем, в апреле его обвинили в культурной апроприации (концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой является отрицательным явлением — прим. «Ленты.ру») из-за того, что в течение месяца он ходил с дредами.

Исполнитель поделился в Instagram фото, на котором показал, что заплел волосы упомянутым образом. На размещенном кадре он попозировал в широком лонгсливе в клетку, красных шортах, длинных носках и красных солнцезащитных очках. Пользователи сети увидели оскорбление целой расы в новой прическе знаменитости. По их мнению, музыкант не имел права заплетать дреды, поскольку он не принадлежит к негроидной расе.