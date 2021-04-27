В новой прическе Джастина Бибера увидели оскорбление целой расы

Канадского поп-исполнителя Джастина Бибера обвинили в культурной апроприации (концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой является отрицательным явлением — прим. «Ленты.ру») из-за его новой прически. На соответствующие посты в соцсетях обратили внимание в Ladbible.

27-летний певец поделился в Instagram фото, на котором показал, что заплел дреды. На размещенном кадре он попозировал в широком лонгсливе в клетку, красных шортах, длинных носках и красных солнцезащитных очках. Публикация Бибера набрала больше 2,5 миллиона лайков.

Пользователи сети увидели оскорбление целой расы в новой прическе знаменитости. По их мнению, музыкант не имел права заплетать дреды, поскольку он не принадлежит к негроидной расе. Поклонники считают, что таким образом Бибер оскорбил темнокожих фанатов.

Maybe if Justin Bieber went back to being pre-2017 hot again we could let his cultural appropriation slide just ONE more time... but he ain’t hot any more... so unfortunately he has to understand that his appropriation will no longer be tolerated @justinbieber pic.twitter.com/rcs9bwLAAc — j (@dullspiderwebs) April 25, 2021

«Бибер еще в 2017 году делал дреды, поэтому в этот раз мы не можем вновь закрыть глаза на его проступок. Ему пора понять, что фанаты не могут постоянно мириться с его культурной апроприацией», — написала юзерша с никнеймом @dullspiderwebs.

«Теперь у Джастина Бибера дреды — разве это не культурная апроприация», «Бибер, твой вид — это точно культурная апроприация», «Что ты сотворил со своими волосами?», «Хейли всегда хотела чернокожего мужа, и ты решил быть похожим на него?», «Бибер не учится на своих ошибках, хватит оскорблять чужую расу», — писали другие пользователи.

В декабре 2020 года российских моделей Алену Мельникову и Анастасию Семеновых обвинили в культурной апроприации и блэкфейсе (blackface — карикатурное изображение темнокожих — прим. «Ленты.ру»), поскольку они снялись в образе афроамериканок. Однако девушки не разделяют мнение комментаторов и не видят ничего плохого в том, чтобы вдохновляться другими культурами.