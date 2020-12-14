Американцы разозлились из-за внешности российских девушек в модной съемке

Российские модели устроили модную фотосессию в образах, ассоциирующихся с темнокожими девушками, и разозлили американских пользователей. На конфликт в соцсетях обратили внимание в TJournal.

Сообщается, что 4 декабря краснодарские манекенщицы Алена и Анастасия разместили на своих страницах в Instagram снимки в одежде из коллаборации бренда певицы Бейонсе Ivy Park с немецким Adidas. На кожу девушки нанесли автозагар, одна из них заплела волосы в африканские косички, а другая сделала пышные кудри. Свои образы они дополнили туфлями на каблуках и золотистыми аксессуарами.

Спустя несколько дней представители марки Ivy Park заметили фото и опубликовали его в своем официальном аккаунте. Однако когда комментаторы поняли, что девушки не афроамериканки, их обвинили в культурной апроприации и блэкфейсе (blackface — карикатурное изображение темнокожих — прим. «Ленты.ру»).

Кроме того, юзеры раскритиковали сам бренд и Бейонсе за то, что она допустила публикацию такого кадра. К дискуссии подключились русскоязычные пользователи, которые выступили в защиту моделей. Впоследствии администраторы аккаунта приняли решение удалить пост.

Позже девушки разместили публикации, в которых выразили негодование по поводу сложившейся ситуации. «Надо было фоткаться в кокошнике и с длинной русской косой? А, нет, косы — это тоже их, получается... А что дальше? Запретите мне слушать хип-хопчик, носить спущенные джинсы и ходить в солярий? Да-да, то, что я слишком загорелая, их тоже оскорбляет», — высказалась Алена, добавив, что не видит ничего плохого в том, чтобы вдохновляться другими культурами.

Анастасия, в свою очередь, отметила, что «грань между абсурдом и блэкфишингом очень тонка». По мнению модели, люди, которые «циклятся» на расизме, находят его даже в самых невинных вещах.

Ранее в октябре старшая сестра телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян Кортни сравнила себя с темнокожей героиней одноименного мультфильма «Моана» и подверглась критике в сети. Она опубликовала фотографии в бикини на пляже. Поклонники обругали телезвезду и обвинили в культурной апроприации.