Помощники Кардашьян раскрыли неприятные подробности работы с семьей

Визажисты и личные помощники, сотрудничавшие с Кардашьян-Дженнер, раскрыли неприятные подробности работы с семьей. Соответствующий материал публикует The Sun.

По информации издания, специалисты высказывают разное мнение о знаменитых работодателях. Так, например, журналистка Джессика Дефино (Jessica deFino) обвинила семью в слишком низкой оплате труда сотрудников. По ее словам, во время работы с ними ей приходилось покупать продукты в самом дешевом магазине из-за чересчур маленькой зарплаты.

«Это ужасные условия работы, после которых неопытный сотрудник остается таким же неопытным и к тому же бедным», — высказалась она.

Помимо Дефино, на известных работодателей также пожаловалась визажистка Джойс Бонелли (Joyce Bonelli). Согласно материалу, семья прекратила работать со специалисткой после того, как она сделала мейкап Кейтлин Дженнер, трансегдерному отцу Кендалл и Кайли Дженнер. «Они просто перестали разговаривать со мной», — добавила Бонелли.

Отмечается, что таким же образом без выяснения причин телезвезды прервали сотрудничество с визажисткой Моникой Роуз (Monica Rose).

В то же время личный визажист Ким Кардашьян Марио (Mario) рассказал, что сумел выстроить дружеские отношения с бизнесвумен. «13 лет назад мне советовали отказаться от работы с ней, поскольку она никогда не станет успешной, но я решил остаться», — заявил мужчина.

При этом личные ассистенты членов семьи Кардашьян-Дженнер Виктория Вильярроэль (Victoria Villarroel) и Стефани Шепард (Stephanie Shepherd) восхитились работой с ними, несмотря на все трудности. Так, например, Вильярроэль приходилось выполнять поручения Кайли Дженнер даже в два часа ночи.

В октябре прошлого года 64-летняя мать сестер Кардашьян получила обвинения в домогательстве от охранника. Бывший охранник семьи Марк Маквильямс (Marc McWilliams) заявил, что бизнесвумен оскорбляла и унижала его во время работы, а также непристойно демонстрировала перед ним разные части тела и присылала интимные снимки.