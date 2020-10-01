64-летняя мать сестер Кардашьян получила обвинения в домогательстве от охранника

Сотрудник охранной службы компаний David Shield Security и Armour Protection обвинил мать сестер Кардашьян-Дженнер, телезвезду Крис Дженнер, в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает TMZ.

Бывший охранник семьи Марк Маквильямс (Marc McWilliams) заявил, что бизнесвумен оскорбляла и унижала его во время работы, а также непристойно демонстрировала перед ним разные части тела и присылала интимные снимки. По словам мужчины, Дженнер несколько раз делала ему массаж шеи, плеч и рук и опускала свою руку в область паха.

Кроме того, он подал судебный иск против своего работодателя в лице охранной компании, которую обвинил в игнорировании его жалоб на семью.

64-летняя предпринимательница отрицает все предъявленные ей обвинения. «Охранник работал снаружи и никогда не заходил в дом Крис», — заявил ее адвокат Марти Сингер (Marty Singer) и добавил, что уже готовит ответный иск за клевету в сторону своей клиентки.

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По информации юриста, обвиняемый мало общался с членами семьи, когда был их сотрудником. Отмечается, что мужчину уволили за сон на рабочем месте еще до претензий с его стороны.

«Охранник никогда не жаловался своему работодателю на Крис, до тех пор пока не придумал это смехотворное утверждение», — подчеркнул звездный адвокат.

Ранее в сентябре бывшая модель и актриса Эми Доррис (Amy Dorris) обвинила президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. Выяснилось, что инцидент произошел на открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке в 1997 году. На мероприятии она столкнулась с политиком, который после короткой беседы стал обнимать и целовать ее.