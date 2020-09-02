Певица обвинила папарацци в испорченной репутации из-за публикации фейковых фото

Популярная американская певица и автор песен Обри Одей (Aubrey O'Day) обвинила журналистов в распространении ее поддельных снимков, которые стали причиной ее испорченной репутации. Об этом сообщает News.com.

Речь идет о фотографии, где звезда запечатлена в розовом спортивном бюстгальтере и черных шортах-велосипедках, которую опубликовали в сети. На кадре на лице Одей нет макияжа, а ее волосы собраны в пучок. Папарацци сфотографировали певицу в калифорнийском городе Палм-Спрингс во время прогулки с двумя собаками.

Поклонники исполнительницы были шокированы ее непривычным внешним видом: некоторые обвинили Одей в злоупотреблении пластическими операциями, а другие посчитали, что она публикует в соцсетях чересчур отретушированные кадры.

Фото: @_DNP

Пользователи принялись высказывать свое мнение в соцсетях. «Я не критикую тело Обри, но ей стоит быть более честной перед фанатами, поскольку она точно размещает в соцсетях снимки с ретушью», — написала @JillianBlackman. «Я не могу поверить, что это Обри Одей», — добавил @_DNP. «Подождите, вы серьезно? Это Обри Одей? Что с ней стало, она выглядит совершенно иначе», — заключил @CJG_TT.

Сама же певица раскритиковала журналистов за публикацию описанных снимков и заявила, что на них изображена другая женщина. «Я в ужасе от людей, которые идут на все ради того, чтобы на их новости кликнули! Когда люди перестанут критиковать других за их тела?» — высказалась Одей в своем Twitter-аккаунте.

Фото опубликовано @youhearditherefirstblog

В качестве доказательства она разместила фото с датой его съемки, на котором запечатлена в облегающем боди. «Не могу поверить, что мне пришлось сделать это фото для адвоката, чтобы защитить себя», — пожаловалась героиня материала.

Однако анонимный источник рассказал журналистам Page Six, что описанные фотографии — реальные. По его словам, на фото «даже нет никакой цветовой коррекции, их только обрезали».

В августе одну из сестер Кардашьян Хлою обвинили в использовании ретуши для уменьшения фигуры. На странице @celebface в Instagram появился ролик, на котором телезвезда позирует в мини-юбке и кроп-топе, демонстрируя подтянутое тело. При этом на одном из кадров видно, что дверной проем двигается, поскольку на видео наложен фильтр, который делает Кардашьян худее. Подписчики паблика обругали звезду за нелепый фотошоп в комментариях.