Зеленский пригласил Папу Римского совершить «судьбоносный визит» на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с Папой Римским Франциском войну в Донбассе и пригласил его совершить «судьбоносный визит» в страну. Сообщение об этом появилось на официальном сайте главы государства.

Во время беседы политик назвал Святой престол моральным авторитетом для всего мира и заверил, что на Украине представители всех религий «чувствуют себя комфортно». Он также поблагодарил Папу за молитвы о мире в республике и заверил, что визита понтифика ждет весь украинский народ.

«Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым престолом и вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна», — сказал Зеленский. Реакция главы католиков на приглашение президента пока неизвестна.

Ранее Зеленский пообещал поставить точку в неотложном для Украины вопросе и попросил депутатов Верховной Рады активно поддержать соответствующий законопроект. Проблемой, требующей немедленного разрешения, политик счел отсутствие у страны большого государственного герба.