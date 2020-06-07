Зеленский подключил папу Римского к освобождению осужденного в Италии неонациста

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подключил папу Римского Франциска к освобождению осужденного в Италии за убийство журналистов неонациста Виталия Маркива. Об этом украинский лидер написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Зеленского, понтифик занимается вопросом освобождения нацгвардейца, так как для него важны мир и единство на Украине.

«Обещал понтифику передать привет украинскому народу, к которому Папа чувствует себя "близким сердцем"», — написал украинский лидер.

12 июля 2019 суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы за причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе в мае 2014 года. Прокуроры просили для 29-летнего Маркива в общей сложности 17 лет тюрьмы, защита настаивала на полном оправдании.

Старшего сержанта Маркива — заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого — задержали 30 июня 2017 года в Италии. По данным следствия, он командовал украинскими военными, с позиций которых велся минометный обстрел, в результате которого погибли Роккелли и его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Тогда же был ранен и их французский коллега.

У Маркива есть гражданство и Италии, и Украины. Он отправился в Киев в 2013 году для участия в протестных акциях на Майдане, а позже вступил в добровольческий батальон Национальной гвардии и уехал воевать в Донбасс.

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