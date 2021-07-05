Стало известно о состоянии Папы Римского после операции

В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского Франциска после плановой операции на кишечнике. О самочувствии понтифика стало известно со слов главы службы печати Святого престола Маттео Бруни, передает ТАСС.

Отмечается, что операция продлилась почти три часа. На данный момент Папа Франциск находится в сознании и хорошо себя чувствует. В сообщении сказано, что в случае отсутствия осложнений он проведет в больнице около недели для восстановления.

Ранее сообщалось, что 84-летнему главе католической церкви сделали плановую операцию из-за дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Хирургическое вмешательство проводилось под общей анестезией в римской больнице имени Джемелли (Policlinico Gemelli).

За несколько часов до операции Франциск приветствовал публику на площади Святого Петра в соответствии с воскресной традицией. Он рассказал о планах посетить Венгрию и Словакию в сентябре текущего года.