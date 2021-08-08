Пожилой священник изнасиловал двух девочек в храме

Суд в Дели приговорил пожилого местного священника по имени Вишва Бандху (Vishwa Bandhu) к пожизненному заключению за то, что он напал на двух девочек 7 и 9 лет и изнасиловал их прямо в храме, пишет The Times of India.

Отмечается, что 76-летний мужчина не высказал раскаяния ни на одной из стадий разбирательства. Помимо пожизненного заключения, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рупий за изнасилование и 10 тысяч рупий за запугивание жертв. Также он заплатит каждой девочке компенсацию в размере 750 тысяч рупий. По текущему курсу рупия стоит 99 копеек.

Судья особенно подчеркнул, что преступление произошло именно в том месте, где дети должны чувствовать себя в максимальной безопасности, а перевоспитание священника невозможно.

Ранее на этой неделе в Дели прошли массовые протесты из-за изнасилования и убийства другой девятилетней девочки, в которых также принял участие индуистский священник. При этом четверо насильников сначала пытались откупиться от матери жертвы, а затем сожгли тело девочки.

Индия является одной из самых небезопасных стран для женщин. Ежедневно там регистрируют несколько десятков случаев насилия, которые часто заканчиваются смертью жертвы.