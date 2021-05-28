Мир
 
Последние новости
Путин сравнил инцидент с бортом Ryanair и посадку самолета президента Боливии
Сын Байдена похвастался употреблением наркотиков вместе с мэром Вашингтона
Друг Макгрегора описал разговоры с ирландцем о России
Россиянам назвали оптимальную стоимость авиабилетов в Крым в июле
Украина составила список сторонников Лукашенко для введения санкций
Швейцарских банкиров задумали «посадить на крючок»
Популярный рэпер вышел в свет с длинными «когтями» и был обруган в сети
В центре Млечного Пути обнаружен неизвестный межзвездный феномен
В Польше потребовали от Германии компенсацию за «Северный поток-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Женщину заманили в скорую с помощью еды и изнасиловали

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

В Индии несколько мужчин заманили женщину в машину скорой помощи с помощью еды и изнасиловали ее. Об этом сообщает издание Express.

Отмечается, что злоумышленники пообещали накормить 22-летнюю жертву, пригласили ее в машину и отвезли в удаленное место. Там они совершили групповое изнасилование. После ЧП жертва была осмотрена, ей была оказана медицинская помощь. На данный момент преступники задержаны и допрашиваются полицией.

Express отмечает, что в 2020 году в Индии ежедневно сообщалось в среднем о 90 случаях сексуального насилия над женщинами. По данным издания, эти цифры значительно занижены и не передают реальную ситуацию в стране, так как большинство инцидентов замалчивается.

В июле 2020 года в Индии 17-летнюю местную жительницу, ставшую жертвой группового изнасилования, задавили трактором после того, как ее мать пожаловалась на насильников в полицию. Девушка с матерью возвращалась домой с рынка в городе Амапур в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. В какой-то момент на них наехал трактор, подмяв их тела под себя. От полученных травм обе пострадавшие скончались на месте. При этом водителю удалось скрыться с места преступления.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
India horror: Woman 'gang-raped' after being lured into ambulance by paramedic
Десятилетнюю девочку в Индии закопали заживо после изнасилования
Участников резонансного группового изнасилования в Индии казнили спустя семь лет