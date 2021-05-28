Женщину заманили в скорую с помощью еды и изнасиловали

В Индии несколько мужчин заманили женщину в машину скорой помощи с помощью еды и изнасиловали ее. Об этом сообщает издание Express.

Отмечается, что злоумышленники пообещали накормить 22-летнюю жертву, пригласили ее в машину и отвезли в удаленное место. Там они совершили групповое изнасилование. После ЧП жертва была осмотрена, ей была оказана медицинская помощь. На данный момент преступники задержаны и допрашиваются полицией.

Express отмечает, что в 2020 году в Индии ежедневно сообщалось в среднем о 90 случаях сексуального насилия над женщинами. По данным издания, эти цифры значительно занижены и не передают реальную ситуацию в стране, так как большинство инцидентов замалчивается.

В июле 2020 года в Индии 17-летнюю местную жительницу, ставшую жертвой группового изнасилования, задавили трактором после того, как ее мать пожаловалась на насильников в полицию. Девушка с матерью возвращалась домой с рынка в городе Амапур в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. В какой-то момент на них наехал трактор, подмяв их тела под себя. От полученных травм обе пострадавшие скончались на месте. При этом водителю удалось скрыться с места преступления.