В Индии мужчина убил жену и спрятал ее тело в чемодан

Сотрудники служб безопасности штата Андхра-Прадеш в Индии нашли чемодан с обугленным телом 27-летней женщины. Об этом сообщает The Independent.

Полиция объявила мужа жертвы главным подозреваемым по делу. Отмечается, что супруги часто ссорились, а муж жертвы боролся с затяжной депрессией после потери работы из-за пандемии COVID-19. После пропажи жены он заявлял, что она умерла от коронавируса. На данный момент мужчина находится в розыске. Предполагается, что он убил женщину, сжег ее тело и спрятал останки в чемодане.

Полицейские рассказали, что у них есть записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают причастность обвиняемого к убийству. На кадрах видно, как мужчина зашел в свой жилой комплекс с большим красным чемоданом. Через некоторое время он вышел из дома с ребенком на руках и с усилием вытащил чемодан, который, по заключению следователей, стал намного тяжелее. Следователи считают, что местный таксист помог преступнику в захоронении тела.

Индия считается одной из самых небезопасных стран для женщин. 28 мая сообщалось, что несколько индийских мужчин заманили женщину в машину скорой помощи и изнасиловали ее. Отмечается, что злоумышленники пообещали накормить 22-летнюю жертву, пригласили ее в авто и отвезли в удаленное место, где совершили групповое изнасилование.