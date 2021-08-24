Священник-педофил 25 лет прослужил в церкви после приговора за растление ребенка

В Великобритании осужденный за насилие над детьми священник 25 лет прослужил в церкви

В Великобритании священник, осужденный за сексуальное насилие над детьми, на протяжении 25 лет после вынесения приговора продолжал работать в церкви. Об этом сообщает BBC News.

84-летний Дэвид Битер (David Beater) был приговорен в 2021 году к более чем четырем годам лишения свободы за сексуальные домогательства к несовершеннолетним в 1980-х. При этом в 1985-м он уже был осужден по похожей статье за растление 14-летнего ребенка.

Педофил служил викарием в Церкви Англии. После вынесения приговора его отстранили от церкви, однако спустя короткое время разрешили продолжить службу в той же епархии, где он и оставался до 2010 года. Остальные его преступления стали известны следствию только в 2017-м.

30 июля сообщалось, что бывшего американского кардинала католической церкви Теодора Маккарика (Theodore McCarrick) обвинили в изнасиловании подростка. 91-летний Маккарик стал первым кардиналом США, которому когда-либо предъявляли официальное обвинение в сексуальном преступлении против несовершеннолетнего. В 2019 году Папа Франциск лишил священника сана после официального расследования Ватикана, которое подтвердило факты насилия над детьми.