Сотни детей подверглись насилию в лондонских интернатах

В детских интернатах попечительского совета Ламбета в Лондоне выявили случаи насилия, в том числе сексуального характера, над сотнями детей в период с 1960-х по 2000-е годы. Об этом сообщается в отчете Независимого расследования сексуального насилия над детьми (IICSA).

Расследование выдвинуло обвинения в сексуальном и физическом насилии против 529 сотрудников лондонских интернатов. В одном из заведений — Ширли-Оукс — обвинения получили 177 бывших работников. Основанием стали жалобы 705 бывших жильцов, при этом точное количество жертв неизвестно. За 40 лет попечительский совет уволил лишь одного сотрудника, обвиненного в сексуальных домогательствах.

За это время интернат в Ширли-Оукс успел отметиться насильственной смертью одного своего подопечного. Ребенок под кодовым именем ЛА-А2 был найден мертвым в ванной комнате в 1977 году. Тогда Ламбетский совет скрыл от коронера (следователь по необычным смертям в Великобритании — прим. «Ленты.ру»), что мальчик подвергался сексуальному насилию со стороны директора интерната — Дональда Хоузгуда. Общественные слушания по этому конкретному делу постановили передать расследование лондонской полиции, чтобы она выяснила обстоятельства смерти ребенка.

«Эти дети стали пешками в ядовитой игре власти внутри Ламбетского совета, которую покрывали лондонские чиновники», — заявила председатель независимого расследования, профессор Алексис Джонс. По ее словам, внутренние расследования преступлений в интернатах не велись, потому что высшие члены попечительского совета были заняты «политической борьбой» за власть и дотации из бюджета. По результатам общественных слушаний попечительскому совету Ламбета порекомендовали усовершенствовать подход к подбору и проверке персонала и приемных родителей.

В июле 2021 года в Колумбии был задержан педофил Исмаэль Дарио Лопера, годами насиловавший воспитанников детского сада города Медельин. Он работал помощником на кухне и за 3 года на своей должности изнасиловал 21 ребенка. Каждому из них было меньше четырех лет.

