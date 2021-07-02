В США выставили на продажу скандальное поместье миллионера-педофила

В штате Нью-Мексико на юго-западе США выставлено на продажу огромное поместье, которое принадлежало американскому миллионеру-педофилу Джеффри Эпштейну. Территорию с особняком, в котором бывший владелец издевался над жертвами, оценили в 27,5 миллиона долларов, пишет The New York Post.

Поместье со скандальной историей занимает площадь в 3237 гектаров. По данным риелторов, Эпштейн приобрел землю, состоящую из отдельных частных и арендованных участков, еще в 1993 году. Главный трехэтажный дом на 2787 квадратных метров имеет четыре спальни, большой кабинет и библиотеку со встроенными книжными полками. В саду есть фонтан. На территории также имеется конюшня, гостевой домик, теннисный корт и взлетно-посадочная полоса.

Несколько девушек, которые обвинили Эпштейна в сексуальном преступлении, заявляли, что их удерживали и насиловали в этом поместье. Есть сведения, что миллионер планировал там оплодотворять жертв и превратить ранчо в «фабрику по производству детей». Ожидается, что выручка от продажи поместья пойдет на удовлетворение требований пострадавших от действий педофила, сообщил изданию представитель Эпштейна по вопросам имущества.

Джеффри Эпштейна обвинили в создании преступной сети, благодаря которой тот несколько лет сексуально эксплуатировал девушек, в том числе несовершеннолетних. По некоторым сведениям, он также занимался торговлей людьми. Миллионера-педофила поймали в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. Преступник не дождался приговора суда и в августе того же года свел счеты с жизнью в тюрьме. Дом Эпштейна в Нью-Йорке в марте 2021 года продали неизвестному лицу за 51 миллион долларов.