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В Колумбии задержан годами насиловавший воспитанников работник детсада

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Колумбии задержали педофила Исмаэля Дарио Лоперу по прозвищу Маноло, который годами насиловал воспитанников детского сада, в котором работал. Об этом сообщил мэр колумбийского города Медельин Даниэль Кинтеро Калье на своей странице в Twitter.

«Несколько минут назад был задержан Исмаэль Дарио Лопера по прозвищу Маноло, в отношении которого действует ордер на арест за преступления, связанные с насильственными действиями сексуального характера после печальных событий, произошедших в районе Санта-Крус», — написал Калье.

О жестоких преступлениях Лоперы стало известно лишь 28 июня. Тогда появилась информация, что за три года работы помощником по кухне 52-летний совершил действия насильственного характера в отношении по меньшей мере 21 ребенка, каждому из которых было меньше четырех лет.

Деятельность Маноло оказалась беспрецедентной: именно расследование его преступлений привело к принятию в Колумбии закона о пожизненном заключении за насилие над детьми​​​. А президент Колумбии Иван Дуке пожелал Лопере «сгнить в тюрьме».

5 июня педофил напал на 11-летнюю девочку в Москве. Он набросился на 11-летнюю девочку во дворе дома на бульваре Маршала Рокоссовского и попытался снять с нее одежду. После активного сопротивления маньяк сбежал, но уже через некоторое время его удалось задержать.

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