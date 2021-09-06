Мир
 
Последние новости
Шойгу рассказал о реакции Путина на слова о нехватке денег на новые города
Невеста разозлилась на жениха за неприличный поступок на свадьбе и ударила его
Рэпер пожаловался на вырвавших изо лба бриллиант за миллионы долларов фанатов
В Австрии рассказали о возможности сэкономить на «Северном потоке-2»
Профессор ВШЭ назвал причины поломанных судеб российских вундеркиндов
Захарова напомнила об отсутствии у России обязательств по Минским соглашениям
Шойгу назвал срок завершения разработки предложений по развитию Сибири
В США рассказали о провале Зеленского на переговорах с Байденом
Объявлены сроки завершения строительства «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Признавшийся в употреблении наркотиков американец застрелил четырех человек

Шериф Грэди Джадд: застреливший четверых человек признался в употреблении метамфетамина
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @PolkCoSheriff

В американском штате Флорида в результате стрельбы погибло четыре человека, включая младенца. Об этом сообщает CNN.

Как рассказал шериф округа Полк Грэди Джадд, сообщение о подозрительном мужчине поступило в полицию вечером 4 сентября. Позвонившая женщина рассказала, что у ее дома припаркован автомобиль, в котором сидит мужчина, заявивший, что у него есть послание для ее дочери «от бога». Однако прибывшие на место полицейские никого не обнаружили.

Стрельба началась утром 5 сентября. Приехавшие офицеры увидели во дворе дома человека в бронежилете, готового к перестрелке. Когда мужчина спрятался в доме, оттуда раздались звуки выстрелов, а затем раздался крик женщины и плач ребенка. В результате происшествия еще одна девочка получила множественные ранения, ее доставили в больницу.

Подозреваемого задержали, во время штурма дома он получил ранение. По словам Джадда, задержанный Брайан Райли назвал себя специалистом по выживанию и признался в употреблении метамфетамина. В настоящее время стрелок находится в больнице, после выписки он будет взят под стражу.

Ранее власти города Сан-Франциско США придумали способ остановить волну инцидентов со стрельбой.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США открыли стрельбу на территории школы
В США работник завода открыл стрельбу и убил двух женщин
Американскую школу заблокировали после сообщений о вооруженном человеке внутри