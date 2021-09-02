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В США придумали способ остановить волну инцидентов со стрельбой

В Сан-Франциско будут платить гражданам, чтобы они не стреляли друг в друга
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Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Власти города Сан-Франциско (штат Калифорния, США) задумали платить своим жителям, чтобы те перестали стрелять друг в друга. О таком способе остановить волну инцидентов со стрельбой, захлестнувшую город, сообщает издание Daily Mail.

Под эту программу попадут люди, находящиеся в зоне высокого риска совершения преступления. Среди них — бывшие преступники и лица, вышедшие из тюрем по условно-досрочному освобождению. Им заплатят по 300 долларов, если они пообещают ни в кого не стрелять, и еще 200 долларов, если они найдут работу и будут посещать встречи групп помощи преступникам.

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В программу войдут десять подходящих претендентов, которым начнут выплачивать стипендию. Кроме потенциальных преступников и рецидивистов на нее смогут рассчитывать и те, кто рискует быть застреленным, например, в конфликте с применением огнестрельного оружия.

По сообщению Daily Mail, за первую половину 2021 года в Сан-Франциско было совершено 119 преступлений с использованием огнестрельного оружия, что в два раза больше, чем за тот же период 2020 года. При этом Калифорния станет первым штатом США, в котором начнут платить наркоманам, если они пообещают не употреблять вещества.

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