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Убийцу Роберта Кеннеди рекомендовали освободить досрочно

CNN: осужденный за убийство Роберта Кеннеди может выйти досрочно после 53 лет тюрьмы
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Серхан Серхан
Серхан Серхан
Фото: California Department of Corrections and Rehabilitation / Reuters

Пожизненно осужденный за убийство сенатора и кандидата в президенты США Роберта Кеннеди 77-летний Серхан Серхан может выйти досрочно, отсидев в тюрьме более 50 лет. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, условно-досрочное освобождение (УДО) рекомендовала комиссия из двух человек. Серхан также получил письма в свою поддержку от двух сыновей Кеннеди — Роберта-младшего и Дугласа. Окончательное решение примет губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Рассмотрение дела и изучение того, соответствует ли предоставление УДО общественной безопасности, может занять несколько месяцев.

Роберт Кеннеди был застрелен в Лос-Анджелесе во время предвыборной президентской кампании 6 июня 1968 года. В его убийстве обвинили 24-летнего палестино-иорданского иммигранта Серхана Серхана, который был приговорен к смертной казни, позже замененной пожизненным заключением. Он провёл в заключении 53 года. До этого он просил выйти из тюрьмы по УДО 15 раз.

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