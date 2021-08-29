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Мать убила двоих детей и жила с их телами в одной квартире

New York Post: американка убила двоих детей и жила с их телами в одной квартире
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Фото: pixabay.com

Жительницу США Джаремию Холл (Jameria Hall) обвиняют в убийстве двоих собственных детей, с телами которых она продолжала жить в одной квартире. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел в Балтиморе, штат Мэриленд. Соседи 28-летней американки вызвали полицию, чтобы установить причину трупного запаха, исходящего из ее квартиры. Попав в жилище, правоохранители обнаружили разлагающиеся тела детей шести и восьми лет. Их мать была арестована.

Согласно обвинительному заключению, 6-летняя девочка был задушена и утоплена, ее тело с затянутой на шее одеждой нашли в ванне. Ее восьмилетнего брата обнаружили в спальном мешке с ножом в груди и пакетом для мусора на голове. Время смерти детей пока не установлено. По словам соседей, последний раз их видели вместе с матерью 19 августа.

Ранее американец убил своих малолетних детей из-за конспирологической теории о «змеиной ДНК», которая якобы может проникать в человеческий организм. Он заявил, что его двухлетний сын и 10-месячная дочь, которых он убил в Мексике, «должны были вырасти чудовищами». Убийство было единственным способом спасти человечество, подчеркнул отец.

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