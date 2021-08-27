Россиянин убил двух детей после отказа опеки защитить их

Житель Якутии убил двух детей после того, как опека проигнорировала просьбы о помощи

В Якутии житель села Таймылыр убил двух детей после того, как опека отказалась защитить их. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Мальчики умерли в больнице. Мать в этот момент находилась на стационарном лечении в Якутске.

Как выяснил СК, 15 апреля женщина сообщила в орган опеки и попечительства администрации Булунского улуса о том, что ее муж угрожает убить сыновей. Сотрудница учреждения не приняла никаких мер для изоляции детей от отца. Против нее завели дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух детей и отправили под домашний арест.

Отца детей признали виновным в убийстве двух малолетних лиц, его приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.