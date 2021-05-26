Россиянка с переломами черепа родила в гостинице от избившего ее мужа

В Москве местная жительница с переломами черепа сбежала от избившего ее мужа в гостиницу и родила там недоношенного ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, россиянка сама вызвала скорую помощь и встретила врачей.

У женщины диагностировали переломы скулы и височной кости, а также синяки на ногах. Ее госпитализировали, вместе с ребенком она находится в перинатальном центре.

В июле 2020 года в Омске местный житель убил беременную возлюбленную после ссоры, несколько раз ударив металлической трубой по голове, и поджег ее тело, чтобы скрыть следы преступления. Пожар заметили соседи, которые возвращались домой из магазина. Они начали тушить возгорание и вызвали полицию.