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Россиянка с переломами черепа родила в гостинице от избившего ее мужа

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Валерия Январева
Валерия Январева
Фото: страница Валерии Январевой в «Одноклассниках»

В Москве местная жительница с переломами черепа сбежала от избившего ее мужа в гостиницу и родила там недоношенного ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, россиянка сама вызвала скорую помощь и встретила врачей.

У женщины диагностировали переломы скулы и височной кости, а также синяки на ногах. Ее госпитализировали, вместе с ребенком она находится в перинатальном центре.

В июле 2020 года в Омске местный житель убил беременную возлюбленную после ссоры, несколько раз ударив металлической трубой по голове, и поджег ее тело, чтобы скрыть следы преступления. Пожар заметили соседи, которые возвращались домой из магазина. Они начали тушить возгорание и вызвали полицию.

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