Россиянин до смерти избил возлюбленную во время секса

В Санкт-Петербурге мужчина до смерти избил свою 55-летнюю возлюбленную во время секса. Ее тело нашли в одной из коммунальных квартир на набережной реки Фонтанки, сообщает РЕН ТВ.

Экспертиза обнаружила на теле женщины множество травм: закрытый перелом грудины и ребер, а также травму шеи, от которой россиянка и скончалась.

По подозрению в убийстве женщины арестован 38-летний петербуржец. Он работал кладовщиком и ранее не был замечен в криминальной деятельности. Мужчина признался, что периодически встречался с погибшей в коммунальной квартире.

Сама умершая работала актрисой второго плана. Она состояла в сообществах подбора массовки и актерского состава. По словам ее однокурсницы, женщина не смогла реализовать себя в профессии, поэтому работала распространителем театральных билетов.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В конце июня сообщалось, что россиянин сбросил в подвал жену с инвалидностью и избил ее до смерти. Истязания продолжались несколько дней. В момент совершения преступления мужчина был пьян.