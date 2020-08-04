Грозивший распространить компромат блогер был избит и попал в больницу

В Ростове-на-Дону неизвестные избили блогера Гаспара Авакяна, который ранее вымогал взятки, угрожая распространить компромат на YouTube. Как сообщает РИА Новости, полиция начала проверку после произошедшего.

«Поступило сообщение о нанесении травм неизвестными ростовчанину в Ростове-на-Дону. По данному факту проводится проверка», — отметил представитель регионального главка МВД. В ведомстве добавили, что установят обстоятельства случившегося и тяжесть причиненного мужчине вреда.

При этом в соцсетях распространялась информация о том, что Авакян был госпитализирован. Утверждалось, что блогер попал в больницу из-за сломанной челюсти и множественных ушибов.

В конце мая суд приговорил Авакяна к двум с половиной годам лишения свободы за вымогательства. Его признали виновным в четырех подобных эпизодах. Блогер вымогал деньги у врача, двух полицейских и директора школы, угрожая распространить в сети компромат, если они не заплатят. Суммы, которые хотел получить Авакян, варьировались от 30 до 200 тысяч рублей. Блогер и его защитник приняли решение обжаловать вынесенный приговор.

В июле сообщалось о конфликте в Москве: чеченец Зелимхан Зелимханов с компанией друзей избил блогера Святослава Коваленко. Драка попала в поле зрения главы Чечни Рамзана Кадырова. Позднее ЧГТРК «Грозный» опубликовал видео, на котором Зелимханов принес пострадавшему извинения. Они пожали друг другу руки.