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Американец убил своих малолетних детей из-за страха перед «рептилоидами»

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Фото: GAELEN MORSE / Reuters
NBC: американец убил своих детей из-за конспирологической теории о «змеиной ДНК»

Американец убил своих малолетних детей из конспирологической теории о «змеиной ДНК», которая якобы может проникать в человеческий организм. Об этом сообщает NBC Chicago.

Владелец школы серфинга Тейлор Коулмен на допросе признался сотрудникам ФБР, что поступил так из-за страха перед «рептилоидами». Он заявил, что его двухлетний сын и 10-месячная дочь, которых он убил в Мексике, «должны были вырасти чудовищами». Убийство было единственным способом спасти человечество, подчеркнул Коулмен.

Отмечается, что конспирологическая теория о существовании «рептилоидов» подразумевает, что на планете живут инопланетяне в виде человекоподобных рептилий, которые тайно управляют миром, в том числе занимают ключевые посты в правительстве, банковской сфере и Голливуде.

Ранее в американском городе Финикс, штат Аризона, женщина убила своих детей из-за голосов в голове. Американка пожаловалась полицейским на голоса, которые заставляют ее убить своих детей. Сразу после этого в ее квартире нашли тела 9-летней девочки и 7-летнего мальчика со следами насильственной смерти.

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