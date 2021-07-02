Осуждены истязавшие и убившие приемных детей опекуны

В Кемерово к 11 и 7 годам колонии общего режима приговорены супруги, истязавшие и убившие приемных детей. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщает РЕН ТВ.

Как установил суд, у подсудимых двое родных детей, но ради заработка они взяли под опеку детей из дома-интерната для умственно отсталых и стали опекунами двух мальчиков 17 и 15 лет и одной 14-летней девочки. У всех троих имелись нарушения интеллектуального развития.

За каждого ребенка супругам выплатили по 100 тысяч рублей подъемных, ежемесячное пособие на каждого ребенка составляло около 30 тысяч рублей. Приемных подростков постоянно били и истязали за любую провинность. Сначала в результате наказания за провинность погиб 17-летний подросток. Его тело приемные родители сожгли.

Спустя год супруги довели до смерти второго воспитанника. Чтобы скрыть следы преступления, его тело утопили в реке. Когда правда вскрылась, опекунов задержали, было возбуждено уголовное дело. После задержания подозреваемых их родную дочь изъяли из семьи.

20 ноября 2020 года сообщалось, что в Ингушетии суд вынес приговор местной жительнице, которая регулярно избивала семилетнюю племянницу, в результате чего ребенок в изувеченном состоянии попал в больницу и лишился руки.