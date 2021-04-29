Москвич избил пасынка кедами по голове за забытую в школе сменку

Отчим избил пасынка за забытую в школе сменную обувь. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Об инциденте сообщила мать ребенка, 29-летняя москвичка Анна. Она рассказала, что, вернувшись домой, обнаружила у своего девятилетнего сына синяк на голове. Егор рассказал матери, что это наказание отчима за забытую в школе сменку.

Поступок ребенка привел в ярость 33-летнего отчима. За провинность мужчина схватил кеды с резиновой подошвой и несколько раз сильно ударил ребенка по голове.

Приехавшие на вызов Анны полицейские вызвали бригаду скорой помощи, чтобы оценить степень телесных повреждений ее сына. Медики нашли у мальчика гематомы на других частях тела. Источник издания рассказал, что «у ребенка была диагностирована черепно-мозговая травма: сотрясение головного мозга, множественные кровоподтеки и ссадины в области волосистой части головы, а также множественные кровоподтеки обоих бедер и ягодичных областей».

На отчима завели уголовное дело.

Ранее житель Санкт-Петербурга таскал шестилетнюю дочь за волосы, обрил ей голову и попытался вырвать зубы. Отец девочки и его сожительница систематически истязали ребенка. Она попала в больницу после того, как отец избил ее палкой из-за того, что она не успела дойти до туалета.