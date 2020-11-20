В Ингушетии вынесли приговор тете изувеченной из-за побоев девочки

В Ингушетии суд вынес приговор местной жительнице, которая регулярно избивала семилетнюю племянницу, в результате чего ребенок в изувеченном состоянии попал в больницу и лишился руки. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России.

36-летнюю женщину признали виновной по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и приговорили к шести годам лишения свободы. Ее 44-летнему сожителю дали 2,5 года колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что девочку забрала тетя в декабре 2018 года и поселила у себя в городе Сунжа, где она жила с сожителем и двумя своими малолетними детьми. Вплоть до июля 2019-го женщина и ее супруг систематически истязали ребенка за незначительные провинности.

В июле 2019 года девочку госпитализировали в тяжелом состоянии с множественными травмами, ожогами и порезами. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. 5 июля ее привезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Ей пришлось ампутировать часть правой руки.

В сентябре девочку вернули матери. Власти пообещали установить пострадавшей бионический протез.