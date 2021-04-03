В Москве арестовали истязавших ребенка сожителей

Суд арестовал женщину и мужчину, истязавших находившуюся под их опекой девочку в Новой Москве. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, передает ТАСС.

Отмечается, что суд избрал в отношении пары меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, в период с 2018 года по март 2021 года опекунша и ее сожитель систематически избивали десятилетнюю девочку. Ребенок был госпитализирован с множественными телесными повреждениями.

Ранее в Ростовской области полиция объявила в розыск местную жительницу, которая держала на привязи и лишала еды свою восьмилетнюю дочь. В полиции заявили, что ребенка изъяли и направили в лечебное учреждение.