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Россиянка держала дочь на привязи и лишала еды

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Ростовской области полиция объявила в розыск местную жительницу, которая держала на привязи свою восьмилетнюю дочь и лишала еды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД России.

В полиции заявили, что ребенка изъяли и направили в лечебное учреждение.

После появления в СМИ информации об издевательствах женщины над ребенком прокуратура организовала проверку. В местных пабликах в социальных сетях говорилось, что девочку нашла знакомая россиянки, которая пришла к ней в гости. На руках у ребенка были кровоподтеки от веревки, от голода ребенок жевал одеяло. Уточняется, что она же и вызвала полицию и медиков.

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