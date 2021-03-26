В деле матери отзывающейся на «кис-кис» девочки-маугли появился фашизм

На мать отзывающейся на «кис-кис» девочки, которую нашли в истощенном состоянии в захламленном доме с 19 кошками в подмосковном Талдоме, завели уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды за экстремизм. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

«В ходе осмотра страниц социальных сетей, принадлежащих обвиняемой, обнаружено, что в открытом доступе для всех размещены фото и видео, содержащие психологические и лингвистические признаки пропаганды идеологии нацизма (фашизма)», — говорится в сообщении СК.

Также возбуждены уголовные дела по пункту «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание несовершеннолетнего») и статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Истощенная девочка была обнаружена в доме, где она проживала с 65-летним мужчиной. Ребенок не умеет говорить и отзывается на «кис-кис». В доме были антисанитария и мусор, отсутствовали детская одежда, игрушки, кровать, не было средств гигиены и продуктов. По разным данным, ребенку пять или шесть лет. Ее и старшую сестру изъяли из семьи.