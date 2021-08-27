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Россиянин получил 19 лет за убийство двух сыновей

Убившего двух сыновей россиянина приговорили к 19 годам колонии в Якутии
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Якутии к 19 годам колонии строгого режима был приговорен 27-летний житель села Таймылыр. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 19 апреля, обвиняемый воспользовался тем, что жена находилась на стационарном лечении в больнице, и, вооружившись ножом, убил своих сыновей (возраст один и два года). После этого он попытался покончить с собой. Медикам удалось спасти ему жизнь.

СКР возбудил в отношении россиянина уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), а также было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность») в отношении сотрудницы местных органов опеки и попечительства. Выяснилось, что за четыре дня до трагедии, 15 апреля, мать мальчиков сообщила ей об угрозе со стороны супруга убить детей. Но сотрудница не предприняла необходимых мер. Женщина находится под домашним арестом.

Ранее 27 августа сообщалось, что в Республике Хакасия к 18 годам колонии строго режима приговорен 41-летний россиянин, который сжег дом с запертой внутри шестилетней падчерицей.

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