Россиянин до полусмерти избил годовалую приемную дочь резиновым тапком

В Ленинградской области отчим избил до полусмерти годовалую девочку резиновым тапком. Теперь за жизнь ребенка борются врачи. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе области. В это время 20-летняя мать ребенка вышла в магазин, оставив дочь с пьяным сожителем. Позже соседи услышали детские крики и вызвали полицию.

Выяснилось, что нетрезвый 24-летний россиянин так «воспитывал» падчерицу, что она попала в больницу в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у ребенка черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости, ушибы печени и поджелудочной железы.

Уточняется, что мужчину уже задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее в августе стало известно, что жительница Сызрани ударила ножом в глаз глухонемого девятилетнего сына. В результате мальчик попал в больницу с тяжелой травмой.