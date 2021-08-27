Россия
 
Последние новости
Потери США в Кабуле оказались худшими за десять лет
Жиркова выгнали с базы сборной России
В российском городе ввели комендантский час из-за драк мигрантов с местными
Отец девятилетней россиянки-вундеркинда не обрадовался зачислению дочери в МГУ 
Россиян предупредили об увеличении ипотечных ставок
Подтверждены катастрофические последствия изменения климата
«Единая Россия» опубликовала предвыборную программу
Девушка запретила матери приходить на свадьбу из-за подарка жениху
В США закроют ставшую местом таинственной смерти миллионера-педофила тюрьму
Глава Минобрнауки оценил идею не допускать к занятиям непривитых студентов
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянин до полусмерти избил годовалую приемную дочь резиновым тапком

Житель Ленобласти избил годовалую падчерицу резиновым тапком
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ленинградской области отчим избил до полусмерти годовалую девочку резиновым тапком. Теперь за жизнь ребенка борются врачи. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе области. В это время 20-летняя мать ребенка вышла в магазин, оставив дочь с пьяным сожителем. Позже соседи услышали детские крики и вызвали полицию.

Выяснилось, что нетрезвый 24-летний россиянин так «воспитывал» падчерицу, что она попала в больницу в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у ребенка черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости, ушибы печени и поджелудочной железы.

Уточняется, что мужчину уже задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее в августе стало известно, что жительница Сызрани ударила ножом в глаз глухонемого девятилетнего сына. В результате мальчик попал в больницу с тяжелой травмой.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянка ударила ножом в глаз глухонемого сына
В Сочи до смерти избили россиянина самокатом
В России в затопленной квартире нашли избитого до полусмерти ребенка-маугли