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Россиянка ударила ножом в глаз глухонемого сына

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Во дворе дома в Сызрани женщина ударила ножом в глаз глухонемого ребенка, который является ее сыном. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

В результате девятилетний мальчик попал в больницу с тяжелой травмой глаза. В свою очередь, его мать утверждает, что все произошло из-за неосторожного обращения с ножом.

В настоящее время нож изъяли, а в медицинском учреждении с семьей работают специалисты. Семья считается благополучной, хотя отец судим за попытки сесть за руль даже после того, как его лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Не исключено, что ребенок ослепнет на один глаз.

Ранее житель города Соликамск Пермского края потерял ухо после того, как его избил пьяный отец. Уточняется, что россиянин проживал в доме с младшим братом и отцом. Родитель разозлился и несколько раз ударил сына табуретом с металлическими ножками по голове, после чего продолжил распивать спиртное, не обратив внимания, что избитый родственник в крови.

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