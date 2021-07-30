Защищавший мать российский школьник зарезал отчима и избежал тюрьмы

В Республике Бурятия зарезавший отчима 14-летний школьник избежал тюрьмы. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, 8 января мать мальчика вместе с мужем вернулась из гостей. Мужчина хотел продолжить веселье и потребовал отдать ему имевшуюся в доме бутылку водки. Жена отказала и заперлась в комнате с годовалой дочерью. Тогда супруг сломал дверь и начал избивать женщину. На ее защиту пришел 14-летний сын. Схватив нож, он несколько раз ударил им отчима в спину. Тот скончался на месте от полученных ран.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Позже экспертиза установила, что школьник совершил убийство, находясь в состоянии аффекта из-за длительной психотравмирующей обстановки. Убитый мужчина регулярно пил и поднимал на членов семьи руку.

По словам адвоката семьи Баира Ильюнова, ответственность за убийство в состоянии аффекта наступает только с 16 лет.

29 октября прошлого года сообщалось, что 17-летний российский школьник из Лесозаводска угрожал убить учительницу за тройку.