Пропавшую после дискотеки российскую школьницу убили и закопали в лесу

В городе Котовске Тамбовской области нашли тело 13-летней школьницы, пропавшей после дискотеки в сельском Доме культуры. Об этом в среду, 11 марта, «Ленте.ру» сообщила старший помощник регионального управления Следственного комитета России СКР Елена Кярсна.

Девочка пропала вечером 7 марта в селе Бокино Тамбовского района. После того, как в правоохранительные органы поступило заявление о ее исчезновении, в регионе развернули масштабные поисковые мероприятия с участием сотрудников полиции, следователей, волонтеров и водолазов.

В это время следователи задержали подозреваемого в убийстве подростка — им оказался 35-летний житель Котовска. Мужчина заявил, что сбил девочку на своем автомобиле и, чтобы спрятать тело, утопил его в реке. После этого водолазы в течение двух дней безрезультатно исследовали дно реки Цна в указанном подозреваемым месте. В результате тело школьницы обнаружили в другом месте — оно было закопано в лесу.

Расследование уголовного дела продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти девочки. Подозреваемому в убийстве избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Иваново нашли мертвым школьника, пропавшего две недели назад. По версии следствия, 13-летний подросток был убит.

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