Пропавший две недели назад российский школьник найден мертвым

Подросток из Иваново, пропавший две недели назад, найден мертвым. Об этом сообщает региональный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

«Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Тело 13-летнего школьника было обнаружено с признаками насильственной смерти, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. «По предварительным данным, он был убит», — сказал он.

Подросток ушел из дома 23 февраля. Последний раз его видели в магазине в Иваново, отметили в региональном управлении Следственного комитета России. В связи с исчезновением ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве.

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