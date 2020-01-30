16-летнему актеру из «Ералаша» перерезали горло

В Волгограде в ходе драки был убит 16-летний подросток, снимавшийся в «Ералаше». Ему перерезали горло, сообщает РЕН ТВ в четверг, 30 января.

Пострадавший с ножевым ранением шеи был доставлен в одну из больниц города, где скончался от полученной травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

По подозрению в совершении преступления задержан 20-летний житель Волгограда. Подробности произошедшего пока не раскрываются.

Как уточняет издание «Блокнот», убийство произошло 29 января в Дзержинском районе города. По словам знакомого погибшего, тот задел мужчину плечом, между ними завязалась драка. Отмечается, что подозреваемый в убийстве ранее был судим. Он сбежал с места преступления.