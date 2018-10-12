Убивший себя в СИЗО актер из «Глухаря» оставил послание

Актер театра и кино Михаил Фатеев, совершивший суицид в московском следственном изоляторе №3, оставил предсмертную записку. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 12 октября.

«В моей смерти соседа, а также сотрудников и администрацию, психолога прошу не винить, ухожу добровольно. Написано без физического и психологического давления», — говорится в послании.

О самоубийстве Фатеева стало известно 11 октября. По информации источника, в ночь на четверг он зашел в туалет, где позже обнаружили его тело. В камере с артистом находился еще один мужчина, который спал в момент происшествия.

Фатеев находился в СИЗО с начала октября. Его задержали по обвинению в развращении несовершеннолетнего. Следователи заявили, что актер вступил в переписку с подростком, отправлял ему фото мужских половых органов и предлагал встретиться.

44-летний Михаил Фатеев сыграл в эпизоде третьего сезона сериала «Глухарь». Он также снялся в фильме «Метро» и сериалах «Диверсант 2: Конец войны», «Тайный знак», «Чемпион» и «Офицеры».

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