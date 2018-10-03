Силовые структуры
 
Последние новости
В правительстве отреагировали на информацию про отказ от доллара
Жена полковника Захарченко эмигрировала в Америку
Кремль назвал инициативу Путина по статье 282 УК РФ борьбой с маразмом
Глава украинских раскольников назвал дату получения автокефалии
Россиянин захотел сбежать от жены в Абхазию и получил штраф
В сети сломали голову в попытке отыскать на картинке волшебную палочку
Пойман сбежавший из тюрьмы на вертолете гангстер
Российскому региону нашли губернатора на месяц
Король назвал цену создания C-400
Новости партнеров

Актера из «Глухаря» обвинили в развращении подростка

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Фатеев

В Москве 44-летнего актера театра и кино Михаила Фатеева обвинили в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Об этом в среду, 3 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Заявление в следственные органы поступило в минувшем июле. В ходе проверки было установлено, что артист вступил в переписку с несовершеннолетним, вел беседы на интимные темы и неоднократно отправлял потерпевшему фото мужских половых органов. Артиста задержали вечера на улице Говорова», — сказал источник.

В свою очередь официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова отметила, что следствие ходатайствует об аресте москвича. Уголовное дело в отношении него возбуждено по части 1 статьи 135 УК РФ и пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ («Развратные действия и распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации»).

«По версии следствия, в июле 2018 года мужчина, используя мобильный телефон, осуществлял через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" переписку на сексуальные темы с несовершеннолетним, предлагая последнему встретиться и продолжить общение, а также направлял ему порнографические изображения», — сообщила Иванова.

Ряд СМИ поспешил назвать Михаила Фатеева звездой сериала «Глухарь», однако, это не соответствует действительности: артист лишь сыграл эпизодическую роль участкового в третьем сезоне сериала. Фатеев известен по роли в фильме «Метро», а также по ролям в сериалах «Диверсант 2: Конец войны», «Тайный знак», «Чемпион» и «Офицеры».

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите нам: crime@lenta-co.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Подруга звезды «Ворошиловского стрелка» исчезла после операции силовиков
Петросяна и Степаненко защитят адвокаты Тимати и патриарха Кирилла
Жерар Депардье накопил долги по налогам в Саранске
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03Сегодня

«Они били меня шокером, кричали: сейчас будем насиловать»

Его пытки тюремщиками прогремели на всю страну. Он боится, что за ним придут
10:15Сегодня

В Перми пьяный священник украл сумку и угнал автомобиль

14:5927 сентября

Мать лидера банды «цапков» досрочно освободилась из колонии

00:44Сегодня

Россиянина обвинили в экстремизме из-за мемов про полицейских

Силовые структуры14:00 1 октября

Икра престолов

В России идет война с рыбной мафией. Она прячет деликатесы в гробах и мусоре
09:23Сегодня

ФСБ пришла с обысками в полицию Екатеринбурга

12:5727 сентября

Полиция получит расширенный доступ к счетам россиян

16:04 2 октября

Стал известен источник миллиардов полковника Захарченко

Силовые структуры00:04 9 августа

Игра окончена

Банда GTA была кошмаром российских дорог. Теперь в ее истории поставили точку
20:25 2 октября

Экс-оперативники ФСБ и МВД пошли под суд из-за торговца сорочками

09:5523 сентября

Россиянин-дезертир скрывался четверть века

11:45 2 октября

На криминальной сходке в Подмосковье задержали три десятка рэкетиров

Россия
«Почувствовал удар в спину, из живота вырвалось пламя»
 
«Лучше 120 дней отсидеть в колонии»
Рассказ россиянина, который не нарушил закон и провел 48 часов за решеткой
Ольга«Кто беднее, того и хватают. Как хочешь, так и живи»
Пыталась прокормить детей, но ее осудили за подработку: история матери-одиночки
Вася Ложкин «Родина слышит»«У них у всех на заставках мобильных "Родина слышит"»
Вася Ложкин об экстремизме, силовиках и дураках
Российский морской беспилотник устроит стрим со дна Марианской впадины
Сбежавший из реабилитационной клиники россиянин рассказал о зверствах врачей
«Делая вид, что лечишь»
Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
Все материалы
Мир
Солдаты Конфуция
Китай тайно проник почти во все страны. Под угрозой половина мира
Россиянина арестовали в Таиланде
Пойман сбежавший из тюрьмы на вертолете гангстер
Налоговая заинтересовалась богатством Трампа
Клинтон сравнила «российское вмешательство» с терактами 11 сентября
Александр Шлычков«России необходимо искать новых партнеров»
Глава Ассоциации «АСЕАН» о перспективах сотрудничества с Азией и Африкой
Испустили дух
Они живут и умирают на свалке. Раньше здесь был рай
Все материалы
Бывший СССР
Русский: Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка«Наша влада буде страшною!»
Украинские националисты устроили террор в Польше. Их благословил сам Гитлер
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
Латвия не оставит шансов российской пропаганде
Глава украинских раскольников назвал дату получения автокефалии
Бывший охранник Януковича пообещал рассказать про «отравителя Скрипаля»
На Украине решили арестовать главреда ведущего оппозиционного издания
Все материалы
Экономика
Разбежались
Россияне хотят работать меньше — как в Европе. Почему они этого не заслужили
Алекс Ким«ASUS удовлетворит даже самого требовательного пользователя»
Тайваньский производитель нацелился на широкий круг потребителей
Илон МаскУ Маска отбирают Tesla
Виноваты длинный язык и наркотики
Россия задумалась об увеличении добычи нефти
Правительство России решилось отвязать страну от доллара
Молодые россияне отказались жить на пенсию
В России появился винный миллиардер
Все материалы
Силовые структуры
«Они били меня шокером, кричали: сейчас будем насиловать»
Его пытки тюремщиками прогремели на всю страну. Он боится, что за ним придут
Икра престолов
В России идет война с рыбной мафией. Она прячет деликатесы в гробах и мусоре
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В Перми пьяный священник украл сумку и угнал автомобиль
Россиянина обвинили в экстремизме из-за мемов про полицейских
ФСБ пришла с обысками в полицию Екатеринбурга
Стал известен источник миллиардов полковника Захарченко
Все материалы
Наука и техника
Эс — как доллар
На что способен телефон за 130 тысяч рублей: обзор iPhone Xs Max
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Король назвал цену создания C-400
Предсказано неизбежное наступление катастрофических засух
В России задумали авианосец-катамаран
Прибытие С-300 в Сирию попало на видео
Все материалы
Спорт
Убийцы королей
ЦСКА побил «Реал» в Москве, но потерял Акинфеева
Турниру UFC предрекли провал из-за главного боя
Акинфеев накричал на судью и был удален в матче с «Реалом»
ЦСКА обыграл «Реал» в Лиге чемпионов
Отец Нурмагомедова рассказал об отношении к российским фанатам Макгрегора
Макгрегор отметил роль россиянина в своих успехах
Жириновский и Валуев поддержали Нурмагомедова
Все материалы
Культура
Без стыда и совести
Подчинение, интим с осьминогом и скотный рынок — что такое современное искусство
«Брань из глотки его никчемного деда»
О нем никто не знал больше ста лет: неизвестный текст Марка Твена
«Венера»«Лучше этого едва ли что есть»
Отец русского авангарда жил и умер во Франции. В России о нем забыли
Следственный комитет заинтересовался творчеством Монеточки и Noize MC
Объявивший себя врагом государства рэпер Face внезапно отменил тур по России
Звезда «Брата 2» призналась в намерении совершить самоубийство
Тело Шарля Азнавура нашли в ванне
Все материалы
Интернет и СМИ
Продукт распада
Россия, Украина и другие советские страны под налетом былого величия
В сети сломали голову в попытке отыскать на картинке волшебную палочку
Instagram упал
«Я просто надеюсь, что там не бомба»
Загадочные коробки из даркнета захватили YouTube. Они опасны, но приносят славу
Изобретатель интернета задумал его уничтожить
Ведущая «России-1» в прямом эфире попыталась выгнать гостя-«идиота»
Разговор с маленькой девочкой в поезде прославил трансгендера
Все материалы
Ценности
Кровавое блюдо
Как пировал Николай Второй, пока тысячи россиян умирали на войне
Развели по понятиям
Леопард, кислота и латекс: беспощадный тест, обнажающий вашу безвкусицу
Неделя порока
Голые тела, панталоны и кислота: что творилось на подиумах Парижа
Роскачество выбрало лучшие туфли
Bentley с головой Сталина на капоте попал на видео
Мать Кейт Миддлтон уличили в продаже «извращенного» детского костюма
Завуч заставил школьниц надеть прозрачные юбки из-за «пышных форм»
Все материалы
Путешествия
Русские гонки
Девушки, казаки и болиды: что творилось на Формуле-1 в Сочи
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Страна, которой нет
Заброшенные санатории, станции и другие тайные места Абхазии
Россиянин захотел сбежать от жены в Абхазию и получил штраф
Названы причины раздражения россиян во время перелетов
На Украине пассажиров пинками вытолкали из поезда на Москву
Испугавшиеся обвала рубля россияне массово отправились за границу
Все материалы
Из жизни
Кругом обман
Она заставила людей поверить в умных крыс и загадочных морских чудовищ
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Роман Овсянников«Больше всего арабов интересуют русские женщины»
История россиянина о жизни в Эмиратах
Работники кафе обидели бездомного и поплатились
Всемирно известный анатом завещал жене расчленить его
Хряк загрыз свиновода по дороге на рынок
Новорожденная девочка пролетела пять этажей и выжила
Все материалы
Все новинки Парижского автосалона
Живые фотографии со стендов главной выставки осени
Новый Mercedes B-Class
Сиденья, которые следят за осанкой, новый дизель и 8-ступенчатый «робот».
Новая BMW 3-й серии во всех подробностях
Все, что известно о главной премьере баварцев в Париже, в одной галерее
Париж-2018
Прямой репортаж с Парижского автосалона
Hyundai отправит в ремонт все полноприводные «Креты»
Новый Mercedes-AMG A 45 получит полный привод с режимом дрифта
Спорткар Ligier показали на очередном тизере
Все материалы
Дом
Только славяне
Кому сложнее всего снять квартиру в Москве
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
По рукам
Как вычислить риелторов-мошенников
Месяц проживания в доме на Рублевке оценили в миллион рублей
Самые дорогие улицы Москвы стали еще дороже
Российскую ипотеку признали высокорисковой
Названы города России с самым доступным жильем
Все материалы