Актера из «Глухаря» обвинили в развращении подростка

В Москве 44-летнего актера театра и кино Михаила Фатеева обвинили в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Об этом в среду, 3 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Заявление в следственные органы поступило в минувшем июле. В ходе проверки было установлено, что артист вступил в переписку с несовершеннолетним, вел беседы на интимные темы и неоднократно отправлял потерпевшему фото мужских половых органов. Артиста задержали вечера на улице Говорова», — сказал источник.

В свою очередь официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова отметила, что следствие ходатайствует об аресте москвича. Уголовное дело в отношении него возбуждено по части 1 статьи 135 УК РФ и пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ («Развратные действия и распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации»).

«По версии следствия, в июле 2018 года мужчина, используя мобильный телефон, осуществлял через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" переписку на сексуальные темы с несовершеннолетним, предлагая последнему встретиться и продолжить общение, а также направлял ему порнографические изображения», — сообщила Иванова.

Ряд СМИ поспешил назвать Михаила Фатеева звездой сериала «Глухарь», однако, это не соответствует действительности: артист лишь сыграл эпизодическую роль участкового в третьем сезоне сериала. Фатеев известен по роли в фильме «Метро», а также по ролям в сериалах «Диверсант 2: Конец войны», «Тайный знак», «Чемпион» и «Офицеры».

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите нам: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



