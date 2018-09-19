Подруга звезды «Ворошиловского стрелка» исчезла после операции силовиков

Подруга звезды «Ворошиловского стрелка», актера Алексея Шевченкова, исчезла после спецоперации правоохранительных органов по ликвидации подпольного игрового синдиката. Об этом сам актер в среду, 19 сентября, сообщил «Ленте.ру».

«Обыск проводили у моего близкого человека Юлии; мы знакомы полгода, она беременна. Я пытался выйти на следователя, поехал в СИЗО, куда ее должны были поместить. Но там сказали, что ее нет. Сейчас я ищу Юлю, пытаюсь в этой ситуации как-то помочь. Я так понял, что ее забрали по делу о каких-то подпольных играх», — сказал Шевченков.

По словам актера, к нему самому у правоохранительных органов претензий нет. «Меня сразу как-то отсекли», — отметил он.

Ранее 19 сентября сообщалось, что в Москве ликвидировано одно из крупнейших организованных преступных сообществ, занимавшееся организацией незаконного игорного бизнеса. Задержаны свыше 100 организаторов и участников сообщества, действовавшего под прикрытием легальной букмекерской конторы «Панорама». 47 человек следствие планирует арестовать.

Также пойман руководитель преступного сообщества по фамилии Бажанов. Закрыты 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях. Следственный комитет России (СКР) на своем YouTube-канале опубликовал оперативное видео ликвидации группировки.

Шевченков известен по ролям в фильмах «Ворошиловский стрелок», «Излечить страх», «Мертвое поле», «72 часа» и «Три истории», а также по сериалам «Тайга. Курс выживания», «Сеть», «Черная кошка» и «Грозовые ворота».

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

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