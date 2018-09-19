В Москве ликвидировали подпольный игорный синдикат

В Москве ликвидировано одно из крупнейших организованных преступных сообществ, занимавшееся организацией незаконного игорного бизнеса. Об этом в среду, 19 сентября, сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении СК.

Задержаны свыше 100 организаторов и участников сообщества, действовавшего под прикрытием легальной букмекерской конторы «Панорама». 47 человек следствие планирует арестовать.

Также пойман руководитель преступного сообщества по фамилии Бажанов.

Закрыты 15 игровых клубов и казино, проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях.

СК на своем YouTube-канале опубликовал оперативное видео ликвидации группировки.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Подпольные салоны работали в Москве под вывесками «ГринБет», «ЮнионБет» и «ВинЛайн». Криминальный финансовый оборот исчислялся сотнями миллионов рублей в месяц.

Главари ОПС проживали в престижных поселках Подмосковья, передвигались по Москве с охраной и машинами сопровождения, летали на частных самолетах.

«В преступном сообществе действовала строгая конспирация, низовые члены ОПС не знали руководителей, связь с которыми осуществлялась посредством современной IP-телефонии и мессенджеров, роли соучастников были четко распределены, существовала строгая иерархия, руководителя преступной организации знал ограниченный круг соучастников из числа приближенных и доверенных лиц», — отметили в СК.

Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества. Также объединены в одно производство 12 дел о незаконной игорной деятельности.

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