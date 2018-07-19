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В Кемерово жители украли изъятые игровые автоматы и открыли свое казино

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В Кемерово шесть местных жителей украли изъятые игровые автоматы и открыли нелегальное казино. Об этом сообщается на сайте областного СК.

По версии следствия, в июле 2017 года подозреваемые устроили игорный зал в подвальном помещении в Центральном районе Кемерова, «замаскировав» его под предприятие, занимающееся торговлей векселей. После того, как афера была раскрыта, следователи изъяли не менее 30 игровых автоматов и компьютерное оборудование.

Также следствие выяснило, что лица из числа подозреваемых похитили 15 игровых автоматов, ранее изъятых сотрудниками полиции по другому уголовному делу. Тем самым они причинили ущерб в размере 225 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

8 февраля источник «Ленты.ру» в силовых структурах сообщил, что полицейские выявили крупное подпольное казино в Москве, которое располагалось в квартире, принадлежащей Виктору Буту, отбывающему 25-летний тюремный срок в США. Организатор казино задержан и уже дает признательные показания. При этом уточнялось, что его связь с Бутом будет устанавливаться.

2 марта стало известно, что запрещенный интернет-ресурс Azino777 попал в список крупнейших рекламодателей на рынке онлайн-видео по итогам 2017 года. Онлайн-казино заняло 14-ю строчку в топе рекламодателей по количеству просмотров видеорекламы, обогнав «Яндекс», Coca-Cola и Tele2.

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