От Google потребовали объяснить появление рекламы онлайн-казино «Вулкан»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Google за распространение рекламы онлайн-казино «Вулкан». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В материалах говорится, что проверка прошла после того, как в ФАС обратился неизвестный с жалобой на нелегальные материалы. Призывы воспользоваться онлайн-казино, а также ссылки на «зеркала» содержались в контекстной рекламе AdWords.

После проверки сотрудники ФАС убедились, что при попытке найти в поисковике ссылки на «Вулкан» всплывает контекстная реклама с соответствующими ссылками. Служба обратилась к Google Inc. и ее российскому юрлицу ООО «Гугл» с требованием предоставить документы, на основании которых компания распространяла рекламу, а также перечень рекламных объявлений.

Компанию обязали ответить до 6 апреля. Суд назначен на 10 апреля.

В августе 2016 года ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей. Компания была признана виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке в сентябре 2015 года.

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